Студенты-лингвисты провели фестиваль в Ашхабаде

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 апреля в Ашхабаде в Туркменском национальном институте мировых языков имени Д. Азади прошел фестиваль среди студентов-лингвистов высших учебных заведений Туркменистана.

По итогам состязаний в чтении произведений классиков мировой и национальной литературы и сценических музыкально-поэтических выступлениях были выявлены лучшие знатоки английского, русского, китайского и японского языков.

Фестиваль был посвящен предстоящим в сентябре в Ашхабаде 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"