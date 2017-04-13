Студенты-медики провели спортивную акцию

АШХАБАД, 13 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В рамках проходящего в Туркменистане с 5 апреля по 5 мая ежегодного месячника массовой физкультуры, спорта и культурных акций под девизом здорового образа жизни и подготовки к предстоящим в сентябре в Ашхабаде 5-м Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам в стране проводятся масшитабные спортивные мероприятия.

Одним из таких мероприятий стала прошедшая 11 апреля спортивная акция в спорткомплексе Государственного медицинского университета, в которой приняли участие свыше тысячи человек.

В рамках акции состоялось восхождение по Тропе здоровья, массовая физическая зарядка, соревнования по перетягиванию каната, поднятию гири, различным видам спортивной борьбы, футболу, волейболу, ручному мячу, настольному теннису, шашкам, шахматам, массовый велопробег и легкоатлетическая эстафета.

ИП "ТУРКМЕНинформ"