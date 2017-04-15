Хякимы представили отчеты о текущем положении дел в велаятах

АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей, которое было организовано по видео-селекторной связи.

Основными темами мероприятия стали текущее положение дел в сельском хозяйстве, ход реализации национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"