Туркменистан и Казахстан проведут заседание межправкомиссии

Туркменистан и Казахстан проведут заседание межправкомиссии15.04.2017 12:54
АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На следующей неделе будет организовано очередное заседание совместной туркмено-казахской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В данной связи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов 14 апреля утвердил состав комиссии с туркменской стороны.
В ходе встречи планируется обсудить практические аспекты углубления межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"