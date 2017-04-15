Туркмено-белорусская межправкомиссия проведет очередное заседание

АШХАБАД, 15 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На следующей неделе состоится очередное заседание туркмено-белорусской межправительственной комиссии, в ходе которого будут рассмотрены практические аспекты развития сотрудничества между Туркменистаном и Беларусью по всему спектру приоритетных направлений.

В данной связи 14 апреля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об утверждении состава комиссии с туркменской стороны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"