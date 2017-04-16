advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
16.04.2017 / 08:32 msk / 10:32 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ЭКОНОМИКА
Туркменистан: модернизация экономики в условиях нейтралитета
16.04.2017 09:48

АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Нефтегазовая отрасль на протяжении многих лет является важнейшим звеном в экономике Туркменистана. Она развивается, опираясь на самые последние достижения научно-технического прогресса. Современный нефтегазовый комплекс республики считается одним из наиболее передовых среди других держав мира, богатых углеводородным сырьем. Нефтегазовая отрасль во многом определяет темпы и вектор модернизации других направлений туркменской экономики, сообщает vestiua.com.

В такой ситуации всегда существует риск ее превращения в моноэкономику. Ради разумного баланса и стабильного развития страны правительством Туркменистана и Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым взят курс на диверсификацию экономики, на создание многочисленных и разнообразных якорей, гарантирующих её устойчивость, при которой не страшны никакие шторма.

Огромным преимуществом Туркменистана в течение веков являлось его удобное географическое расположение на пересечении торгово-экономических путей из Азии в Европу. Когда-то ярким историческим примером таких неразрывных взаимовыгодных уз между двумя частями света стал Великий Шёлковый путь. Было бы неразумно не использовать транспортный потенциал государства и в наши дни. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул идею создания международных транспортных коридоров регионального и континентального уровней - своеобразного Великого шелкового пути третьего тысячелетия. В рамках этого грандиозного мирового проекта введена в эксплуатацию одна железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран и строится другая, пролегающая по территории Туркменистана, Афганистана и Таджикистана, возводится Туркменбашинский международный морской порт, прокладываются автотрассы, соответствующие самым строгим стандартам качества, модернизируется авиасообщение. Новые воздушные ворота Ашхабада, по оценкам экспертов, одни из лучших в мире.

Бурными темпами развивается строительная отрасль. Туркменистан переживает настоящий строительный бум: одновременно в стране возводится почти 1 900 крупных объектов общей стоимостью более 48 миллиардов долларов США. Показателен тот факт, что подавляющее большинство из них - 1790 объектов – создаются местными предприятиями с использованием самых передовых технологий.

Много внимания уделяется модернизации химической промышленности. Совместными усилиями с ведущими мировыми компаниями Японии и Республики Корея построен газохимический комплекс по переработке природного газа и производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы. Этот проект обошелся в 3,4 миллиарда долларов США. В тесном союзе с республикой Беларусь возведён Гарлыкский горно-обогатительный комбинат по выпуску калийных удобрений – крупнейший в Центральной Азии. Он стал первенцем туркменского горно-химического комплекса. В ближайшее время будут построены еще два подобных объекта.

Традиционно важной составляющей отечественной экономики является сельское хозяйство. Основной сельскохозяйственной культурой по-прежнему остается хлопок. При этом ежегодно увеличиваются посевные площади, предназначенные для картофеля, овощей, фруктов и ягод. Расширяется сеть теплиц.

В агропромышленном комплексе Туркменистана, как и в индустриальном секторе, интенсивно используются современные технологии, последние научные достижения. В основе диверсификации и модернизации экономики в целом лежат научный поход, телекоммуникационные и информационные инновации, деловая и интеллектуальная активность населения. Главный же принцип, на котором зиждутся преобразования, заключается в конструктивном взаимодействии республики с мировым сообществом. У нейтрального Туркменистана нет политических, религиозных и иных предубеждений, которые могли бы стать препятствиями на пути у дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с любой из стран, которая руководствуется идеями дружбы и миролюбия. Политика нейтралитета, избранная Туркменистаном с первых же дней самоопределения, оказывает благотворное влияние на внутреннюю экономику и способствует ее диверсификации и поступательному развитию.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Яздурсун Гурбанназарова стала первым омбудсменом Туркменистана
Заработал Гарлыкский горно-обогатительный комбинат
В Туркменистане отметили Праздник здоровья и спорта
День ввода в строй Гарлыкского комбината станет Днем работников химической промышленности
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?

Голосование продлится до 28.04.17
голосовать
результаты    архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Совместное заявление Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова и Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева
Обзор прессы с 6 по 12 марта
10.03.2017
Выступление в ЦИК кандидата в Президенты Туркменистана – главы государства Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухаммедова
Обзор прессы с 19 по 25 декабря
26.12.2016
Программное заявление кандидата на пост Президента Туркменистана действующего главы государства Гурбангулы Бердымухаммедова
Обзор прессы с 19 по 25 декабря
26.12.2016
Приветствие Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова участникам 21-го международного форума "Нефть и газ Туркменистана-2016"
Обзор прессы с 5 по 11 декабря
08.12.2016
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2017 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿