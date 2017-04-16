Туркменистан: модернизация экономики в условиях нейтралитета

АШХАБАД, 16 апреля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Нефтегазовая отрасль на протяжении многих лет является важнейшим звеном в экономике Туркменистана. Она развивается, опираясь на самые последние достижения научно-технического прогресса. Современный нефтегазовый комплекс республики считается одним из наиболее передовых среди других держав мира, богатых углеводородным сырьем. Нефтегазовая отрасль во многом определяет темпы и вектор модернизации других направлений туркменской экономики, сообщает vestiua.com.



В такой ситуации всегда существует риск ее превращения в моноэкономику. Ради разумного баланса и стабильного развития страны правительством Туркменистана и Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым взят курс на диверсификацию экономики, на создание многочисленных и разнообразных якорей, гарантирующих её устойчивость, при которой не страшны никакие шторма.



Огромным преимуществом Туркменистана в течение веков являлось его удобное географическое расположение на пересечении торгово-экономических путей из Азии в Европу. Когда-то ярким историческим примером таких неразрывных взаимовыгодных уз между двумя частями света стал Великий Шёлковый путь. Было бы неразумно не использовать транспортный потенциал государства и в наши дни. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул идею создания международных транспортных коридоров регионального и континентального уровней - своеобразного Великого шелкового пути третьего тысячелетия. В рамках этого грандиозного мирового проекта введена в эксплуатацию одна железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран и строится другая, пролегающая по территории Туркменистана, Афганистана и Таджикистана, возводится Туркменбашинский международный морской порт, прокладываются автотрассы, соответствующие самым строгим стандартам качества, модернизируется авиасообщение. Новые воздушные ворота Ашхабада, по оценкам экспертов, одни из лучших в мире.



Бурными темпами развивается строительная отрасль. Туркменистан переживает настоящий строительный бум: одновременно в стране возводится почти 1 900 крупных объектов общей стоимостью более 48 миллиардов долларов США. Показателен тот факт, что подавляющее большинство из них - 1790 объектов – создаются местными предприятиями с использованием самых передовых технологий.



Много внимания уделяется модернизации химической промышленности. Совместными усилиями с ведущими мировыми компаниями Японии и Республики Корея построен газохимический комплекс по переработке природного газа и производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы. Этот проект обошелся в 3,4 миллиарда долларов США. В тесном союзе с республикой Беларусь возведён Гарлыкский горно-обогатительный комбинат по выпуску калийных удобрений – крупнейший в Центральной Азии. Он стал первенцем туркменского горно-химического комплекса. В ближайшее время будут построены еще два подобных объекта.



Традиционно важной составляющей отечественной экономики является сельское хозяйство. Основной сельскохозяйственной культурой по-прежнему остается хлопок. При этом ежегодно увеличиваются посевные площади, предназначенные для картофеля, овощей, фруктов и ягод. Расширяется сеть теплиц.



В агропромышленном комплексе Туркменистана, как и в индустриальном секторе, интенсивно используются современные технологии, последние научные достижения. В основе диверсификации и модернизации экономики в целом лежат научный поход, телекоммуникационные и информационные инновации, деловая и интеллектуальная активность населения. Главный же принцип, на котором зиждутся преобразования, заключается в конструктивном взаимодействии республики с мировым сообществом. У нейтрального Туркменистана нет политических, религиозных и иных предубеждений, которые могли бы стать препятствиями на пути у дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с любой из стран, которая руководствуется идеями дружбы и миролюбия. Политика нейтралитета, избранная Туркменистаном с первых же дней самоопределения, оказывает благотворное влияние на внутреннюю экономику и способствует ее диверсификации и поступательному развитию.

ИП "ТУРКМЕНинформ"