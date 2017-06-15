В Туркменистане стартовало досрочное голосование перед выборами

АШХАБАД, 12 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 мая в Туркменистане состоятся выборы депутатов Меджлиса Туркменистана вместо досрочно выбывших депутатов, а также выборов членов халк маслахаты, членов Генгешей в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве велаятов.

В данной связи 11 мая в стране начался этап досрочного голосования на выборах для тех граждан, которые выезжают в длительные командировки или отпуск, а также кто по тем или иным причинам в день выборов не сможет прийти на свой избирательный участок.

Кроме того, проведение предварительного голосования позволит проверить избирательные участки на предмет готовности к выборам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"