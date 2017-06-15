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ГА ООН оценила вклад Туркменистана в популяризацию спорта
13.05.2017 11:12

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 мая на 6 официальных языках ООН в качестве официального документа 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была опубликована итоговая декларация Международного спортивного конгресса "Азиада – 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса", проведенного 7 апреля в Национальной туристической зоне "Аваза".

Декларация гласит:

"Мы, участники международного спортивного конгресса "Азиада 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и развития", собравшиеся в Туркменистане в Национальной туристической зоне "Аваза" 7 апреля 2017 года,

подтверждая свою приверженность целям и принципам Олимпийской хартии,

признавая ценный вклад спорта в укрепление мира и безопасности, обеспечение устойчивого развития и отмечая значимость международного спортивного сотрудничества в деле создания атмосферы взаимопонимания между народами и государствами,

считая, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о провозглашении 6 апреля Международным днем спорта и решение Всемирной ассамблеи здравоохранения об объявлении 7 апреля Всемирным днем здоровья создали прочную политико-правовую основу для развития спорта и утверждения принципов здорового образа жизни,

отмечая необходимость укрепления и дальнейшей координации усилий международного сообщества в целях максимального использования потенциала спорта для достижения целей в области устойчивого развития,

подчеркивая роль Олимпийских игр, Азиатских игр, Всеафриканских игр, Европейских игр, Тихоокеанских игр, Панамериканских игр в деле обеспечения всеобщего мира и развития, социального благополучия, укрепления здоровья людей и воспитания молодежи,

признавая важность континентальных спортивных соревнований, таких как Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам,

высоко оценивая решение Олимпийского совета Азии провести в Ашхабаде в сентябре 2017 года V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам,

особо отмечая тот факт, что в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде впервые примут участие национальные команды стран Океании,

будучи убежденными в том, что крупные международные спортивные состязания должны организовываться в духе мира, взаимопонимания, дружбы и уважения,

1. заявляем, что спорт является важным фактором устойчивого развития и признаем растущий вклад спорта в дело мира и развития, поскольку международное партнерство в области спорта способствует утверждению принципов взаимного доверия и уважения между народами и государствами, содействует расширению возможностей людей, создает максимально благоприятные условия для развития человеческой личности;

2. призываем страны мира эффективно использовать все возможности, открывающиеся благодаря спорту и его ценностям, в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;

3. обращаемся к Организации Объединенных Наций, Международному олимпийскому комитету, международным, континентальным и региональным советам, организациям, федерациям и ассоциациям спортивного профиля с призывом к расширению сотрудничества в целях дальнейшего утверждения высоких идеалов и принципов международного олимпийского движения;

4. предлагаем всем странам использовать наилучшую практику пропаганды спорта и физической культуры в обществе и в этой связи приветствуем инициативы по учреждению на национальном уровне дней, посвященных здоровью, молодежи и спорту, включая специализированные спортивные дни, в качестве средства укрепления физического и духовного здоровья;

5. высоко оцениваем значимый вклад Туркменистана в международные усилия по утверждению мира и развития посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов;

6. призываем государства Азии и Океании к активному участию в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в Ашхабаде в сентябре 2017 года, в целях пропаганды принципов олимпийского движения на Азиатском континенте, повышения международного авторитета стран, развития спорта в различных регионах планеты и повышения моральных и физических качеств спортсменов в духе взаимного уважения, дружбы и в соответствии с правилами честной игры;

7. поддерживаем предложение правительства Туркменистана о проведении в стране под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) седьмой Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт;

8. выражаем глубокую благодарность Президенту Туркменистана за его активную позицию в вопросах укрепления международного спортивного сотрудничества, а также признательность правительству страны за отличную организацию и проведение Международного спортивного конгресса "Азиада 2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса", а народу Туркменистана - за радушие и теплое гостеприимство, оказанное участникам конгресса".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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