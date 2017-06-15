Глава Туркменистана переназначил ответственных за развитие регионов

АШХАБАД, 13 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 мая в ходе заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов заново утвердил вице-премьеров, которые будут ответственны за развитие велаятов и столицы.

Так, решением главы государства Балканский велаят продолжит быть зоной ответственности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Байрама Аннамередова, Дашогузский велаят - заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмырата Оразгелдиева, Марыйский велаят – заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Бяшиммырата Ходжамаммедова; город Ашхабад - заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Дадебая Амангелдиева.

Эти кураторы были назначены в ходе состоявшегося 14 апреля заседания правительства.

Изменения коснулись Ахалского велаята, который вместо Батыра Атдаева будет курировать Оразмырат Гурбанназаров, и Лебапского велаята, за который будет ответственным Мухамметмырат Айдогдыев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"