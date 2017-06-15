Туркменский лидер выступил на расширенном заседании правительства

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны, на котором он выступил с речью, посвященной необходимости борьбы с коррупцией и взяточничеством, а также основным задачам по дальнейшему развитию страны.

В выступлении главы государства говорилось:

"Итоги работы, проведенной в стране за четыре месяца этого года, показывают, что, несмотря на имеющиеся внутренние проблемы и ряд трудностей, связанных с состоянием мировой экономики, мы сохранили высокие темпы роста отраслей нашей экономики.



За этот период темп роста валового внутреннего продукта составил 6,2 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы смогли увеличить объемы инвестиций в различные отрасли экономики. Также на 9,1 процента возросла заработная плата.



В стране осуществляется строительство 1900 крупных объектов на общую сумму 45 миллиардов долларов США. Около 1800 из них возводят отечественные строительные предприятия.



За четыре месяца мы построили и сдали в эксплуатацию все запланированные объекты промышленного и социального назначения. Среди них – 441,7 тысячи квадратных метров жилья, включая дома повышенной комфортности, а также центры оздоровления и отдыха, детские сады и ряд других объектов.



В соответствии с принятыми программами, развиваются образовательная и научная сфера нашей страны. Ведётся модернизация производственной инфраструктуры, формируется рыночная экономика, осваиваются нефтегазовые месторождения. Продолжается строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Осуществляются и другие важные проекты, разработанные на основе достижений науки и техники.



Мы продолжаем политику поддержки предпринимательства, широкого привлечения его возможностей и ресурсов к осуществлению экономических преобразований. В результате проводимой в этом направлении работы, в структуре ВВП растет доля негосударственного сектора экономики. В настоящее время этот показатель составляет 62,2 процента.



В целом, несмотря на хорошие показатели, необходимо еще решить немало вопросов. Для их решения были приняты государственные программы. Определены конкретные меры для устранения имеющихся недостатков. Мы об этом предметно говорили на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам первого квартала года. Мы обязательно должны решить все поставленные задачи в этом направлении.



Хочу сейчас остановиться на другом вопросе, который является для всех нас неприятным. В настоящее время мы проводим крупные политические и экономические реформы в научной и образовательной сфере, сельском хозяйстве, нефтегазовом комплексе, правоохранительных учреждениях и других областях. Главная цель этих преобразований – вывод экономики нашей страны на качественно новый уровень, развитие Туркменистана как светского, демократического, правового государства с социально ориентированной рыночной экономикой, повышение уровня жизни нашего народа.



С улучшением социального состояния нашего народа начали возникать такие весьма негативные явления, как взяточничество и коррупция, крайне отрицательно влияющие на все стороны жизни нашего общества, начиная от экономики и кончая моралью. Взяточничество и коррупция приводят государственные структуры и общество к негативным результатам. В итоге, замедляется рост экономики. На пути государственного развития возникают серьезные препятствия.



В своей речи на церемонии вступления в должность Президента Туркменистана и других выступлениях, я заявлял, что мы будем пресекать такие отрицательные действия. Я особо подчёркивал, что к ответственности будут привлечены все, кто их совершает, независимо от занимаемых должностей, что буду требовать от государственных служащих, и в первую очередь, от работников правоохранительных органов, честного исполнения своих служебных обязанностей. Я всегда утверждаю, что интересы нашего независимого нейтрального государства должны быть для них превыше всего.



В борьбе с этим злом роль правоохранительных учреждений должна быть особенно значимой.



Стабильность экономических основ нашего государства, а также эффективность проводимых реформ и преобразований во многом зависят от результативности и оперативности работы правоохранительных органов.



Приоритетными направлениями их работы должны быть борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Эта деятельность должна быть направлена на защиту жизни, здоровья и имущества наших граждан от преступных посягательств, охрану их конституционных прав и свобод.



Но, к сожалению, результаты проведенных проверок выявили факты взяточничества и коррупции среди работников правоохранительных учреждений. Выяснилось, что такие негативные явления допущены не только в этих структурах, но и в других сферах. Мы, в соответствии с законодательством, примем жёсткие меры в отношении всех, кто осуществлял такие действия.



Вы знаете, что в этой связи я освободил от занимаемых должностей ряд работников прокуратуры и органов внутренних дел, и дал поручение привлечь их к ответственности в соответствии с нашими законами. Также я освободил от занимаемой должности Генерального прокурора за серьезные недостатки в работе, министру внутренних дел объявил строгий выговор.



Такие явления никогда не должны иметь место в нашем государстве!



Честно работать, от чистого сердца служить любимой Родине - должно быть главным правилом для всех нас!



С целью борьбы со взяточничеством и коррупцией, я поручил Государственному совету безопасности совместно с Меджлисом Туркменистана в короткие сроки разработать Программу борьбы с коррупцией и взяточничеством и представить ее на утверждение. Это Программа должна стать неотъемлемой частью нашей стратегии государственного строительства.



Программа борьбы с коррупцией и взяточничеством должна стать постоянно совершенствующейся платформой для правительственных ведомств, хякимликов, учреждений и предприятий в принятии решений по организационным, экономическим, правовым и информационным вопросам, а также в подборе и расстановке кадров.



Главной целью этой Программы должно стать устранение в нашем обществе причин и условий возникновения коррупции. Считаю, что надо заново пересмотреть соответствующие законы и усилить наказание за взяточничество и коррупцию. Например, я думаю, было бы правильным предусмотреть в соответствующих законах отмену помилования для лиц, принимавших участие во взяточничестве.



В нашем сегодняшнем заседании принимают участие практически все руководители министерств, отраслевых ведомств и организаций. Еще раз предупреждаю всех, что к государственным служащим, независимо от занимаемых должностей, совершивших такие незаконные действия, будут приняты самые жёсткие меры, что виновные во взяточничестве и коррупции будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Наши предки оставили нам в наследство добрые назидания и наставления о честном труде и праведной жизни. И мы, в свою очередь, должны быть их достойными потомками, которые были образцами порядочности и трудолюбия.



Они создали такие прекрасные мудрые пословицы, как "Мать богатства – земля, а отец – труд", "Богатство не в материальных благах, а в благородстве души". И подобных пословиц, касающихся этой важной темы, очень много. Еще раз напоминая вам мудрость и заветы наших предков, призываю всех к чистому, честному труду и праведной жизни.



Наш великий мыслитель Махтумкули говорил: "В этом мире все люди смертны, но бессмертны их имена и дела". В этом и состоит призвание человека - оставить о себе добрую память".

ИП "ТУРКМЕНинформ"