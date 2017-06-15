Глава государства произвел перестановки в руководящем аппарате страны

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 мая по итогам расширенного заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд новых изменений в кадровом составе руководящего аппарата страны.

В частности, прежний глава Дашогузского велаята Оразмырат Гурбанназаров был повышен до должности вице-премьера по вопросам торговли (новым хякимом Дашогузского велаята был назначен Маммет Байрамгулыев).

До должности заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам промышленности был повышен и Мухамметмырат Айдогдыев, занимавший пост председателя Государственного концерна "Туркменхимия".

Новым генеральным директором Государственного объединения "Туркменатлары" вместо Язгелди Аннаева стал Мергеннепес Аннанепесов.

От должности председателя Государственного комитета по охране внешней среды и земельным ресурсам за допущенные в работе серьезные недостатки был освобожден Мерген Аннабаев. На этот пост был назначен Батырмырат Оразмырадов.

Мамметнияз Нурмаммедов освобожден от должности управляющего делами Аппарата Президента Туркменистана и Кабинета Министров. Временное исполнение должностей управделами Аппарата Президента и Кабинета Министров возложено на начальника отдела управления комплексом Дворцов Президента Туркменистана и капитального строительства Управления делами Аппарата Президента Туркменистана - Хаджимырата Хаджимырадова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"