Озвучены показатели социально-экономического развития Туркменистана за январь-апрель

АШХАБАД, 14 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание правительства, на котором были озвучены основные социально-экономические показатели развития страны за истекшие 4 месяца года.



В частности, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, рост ВВП страны составил 106,2 процента, в том числе в промышленном секторе - 102,1 процента, строительстве – 104,3 процента, транспортно-коммуникационном секторе – 110,8 процента, торговле – 110 процентов, сельском хозяйстве – 103,5 процента, в сфере услуг 0 110,7 процента.



Объемы произведенной продукции выросли на 3,6 процента, объем розничного товарооборота увеличился на 17,1 процента.



Рост заработной платы и соцвыплат составил 109,1 процента.



Также были представлены доклады о развитии сфер ТЭК, промышленности, строительства, сельского хозяйства и АПК, производства продуктов питания, торговли и экономики, инвестиций, транспорта и связи, текстильной индустрии, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.



За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные недостатки в работе был объявлен строгий выговор председателю Центрального банка М.Аннадурдыеву, министру финансов М.Мухаммедову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"