Выражены соболезнования народу Турции

АШХАБАД, 15 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с выражением соболезнований по случаю крушения автобуса в провинции Мугла, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"