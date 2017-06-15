Туркменский лидер произвел новые кадровые перестановки

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд новых перестановок в кадровом составе руководящего аппарата страны.

Так, Гульшат Оразмухаммедова была уволена с поста министра культуры Туркменистана, ее временно будет замещать Атагелди Шамырадов.

Вместо ушедшего с должности директора Национального института рукописей Академии наук Туркменистана в связи с выходом на пенсию Аннагурбана Аширова будет работать Давут Оразсахедов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"