Туркменский лидер произвел новые кадровые перестановки

Туркменский лидер произвел новые кадровые перестановки16.05.2017 11:47
АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд новых перестановок в кадровом составе руководящего аппарата страны.
Так, Гульшат Оразмухаммедова была уволена с поста министра культуры Туркменистана, ее временно будет замещать Атагелди Шамырадов.
Вместо ушедшего с должности директора Национального института рукописей Академии наук Туркменистана в связи с выходом на пенсию Аннагурбана Аширова будет работать Давут Оразсахедов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"