В Ашхабаде работают над проектом стратегии транспортного сотрудничества прикаспийских государств

АШХАБАД, 16 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 мая в Ашхабаде стартовала вторая встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств по вопросам выработки Соглашения о сотрудничестве в области транспорта на Каспийском море, для участия в которой в Туркменистан прибыли представители России, Ирана, Казахстана и Азербайджана.

Соглашение о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта предусматривает создание Каспийского регионального транспортно-логистического центра с целью активизации торгово-экономического сотрудничества между странами региона.

ИП "ТУРКМЕНинформ"