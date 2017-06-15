Туркменистан и Беларусь провели межмидовские политконсультации

АШХАБАД, 17 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 мая в Ашхабаде были проведены туркмено-белорусские консультации по линии внешнеполитических ведомств, для участия в которых в Туркменистан прибыла с визитом делегация МИД Беларуси во главе с первым заместителем министра иностранных дел страны Андреем Евдоченко.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных областях, сферах высоких технологий, здравоохранения и фармацевтики, спорта и туризма, науки и образования.

ИП "ТУРКМЕНинформ"