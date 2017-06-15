В Ашхабаде прошел юбилейный съезд Гуманитарной ассоциации туркмен мира

АШХАБАД, 17 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 мая во дворце "Мекан" в Ашхабаде была проведена юбилейная, 20-я конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира, по традиции приуроченная к празднованию Дня Конституции Туркменистана и поэзии Махтумкули Фраги.

В ходе форума были озвучены результаты деятельности 27 отделений ГАТМ за рубежом по поддержанию туркменской культуры, развитию науки, образования, культуры, искусства, предпринимательства, спорта, туризма, освещены современные достижения Туркменистана за годы независимости.

В ходе встречи также состоялось награждение активистов ГАТМ, а также вице-президент Гуманитарной ассоциации туркмен мира Г.Непесов был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, вместо него был избран Реджеп Базаров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"