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Глава государства поздравил туркменистанцев
18.05.2017 11:06

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к народу страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 25-летия Конституции Туркменистана и Дня поэзии Махтумкули.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Принятие четверть века назад Основного Закона Туркменистана стало одним из самых важных исторических событий периода закладки прочного фундамента нашего независимого государства.

Положения Конституции включают структуру государственного устройства, общепризнанные принципы международного права, берущие свои истоки в глубине тысячелетий и являющиеся основой наших высокогуманных традиций, взгляды туркменского народа о строительстве демократического, правового, светского государства. В Основном Законе нашли отражение мечты и чаяния великого поэта-мыслителя Махтумкули Фраги о могучем государстве, наказы предков о государственности, справедливости, согласии и мире.

Конституция страны играет ключевую роль в совершенствовании законов, регламентирующих государственную политику в различных сферах. В целях совершенствования демократических и правовых основ в 1995, 1999, 2003, 2005 и 2006, а также в 2008 и 2016 годах осуществлялись конституционные реформы, и в нашем Основном Законе были воплощены позитивная мировая практика, основополагающие идеи национальных и общечеловеческих ценностей. В результате, обновилась не только содержательная часть Конституции, фундаментально реформировалась и ее структура.

Принятие Основного Закона в новой редакции означает укрепление нашего демократического, правового, светского государства. Новая редакция гарантирует равноправие для всех граждан, верховенство закона, право на защиту чести и достоинства. Закрепление в Конституции положений о признании политического многообразия, многопартийного общества - важный шаг на пути дальнейшей демократизации.

Туркменистан – государство, обеспечивающее социальную защищенность каждого человека. В нынешний период социальная политика, в первую очередь, ориентирована на граждан, нуждающихся в защите и поддержке. За счет государства оказывается дополнительная поддержка многодетным семьям, сиротам, участникам войны, утратившим здоровье, отстаивая государственные или общественные интересы. Эта политика обеспечивает сплоченность общества, его политическую и социальную стабильность. Утверждение политического курса, основным принципом которого является неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, стало нашим самым большим достижением, - подчеркивается в праздничном обращении.

Согласно нормам Конституции нашей страны, за короткий по историческим меркам период успешно осуществлены политические, экономические и правовые реформы, способствовавшие укреплению независимости, ускоренному развитию экономики, дальнейшему улучшению благосостояния населения. Работы в данном направлении успешно продолжаются и сегодня.

Конституция Туркменистана имеет ключевое значение в упрочении политической, экономической, культурной, правовой базы нашего государства, во всесторонней защите и соблюдении прав человека, успешном осуществлении социально-экономических реформ.

На государственном уровне придается особое значение разработке новых нормативно-правовых документов. Усовершенствованные законы обуславливают быстрое решение вопросов администрирования и развития отраслей экономики, дальнейшее упрочение государства, развитие гуманного общества, а прежде всего, обеспечение всесторонней защищенности каждого человека.

В международных отношениях мы строго придерживаемся политики позитивного нейтралитета. Правовой статус постоянного нейтралитета был дважды закреплен соответствующими Резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Туркменистан – единственное в мире государство, изложившее эти Резолюции в своем Основном Законе. В Конституции особо отмечается, что постоянный нейтралитет Туркменистана, признанный мировым сообществом, является основой внутренней и внешней политики нашего независимого государства".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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