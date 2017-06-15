Делегация МИД Туркменистана вернулась из Молдовы

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым вернулась после визита в Республику Молдова.

В рамках визита 15-16 мая туркменская делегация была принята Президентом РМ Игорем Додоном, посетила Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, а также совершила поездку к месту захоронения выдающегося туркменского писателя Нурмырата Сарыханова в селе Делакеу Новоаненского района Республики Молдова, где состоялось открытие Мемориала воинам, погибшим за освобождение Молдавии в годы Отечественной войны против фашизма.

Кроме того, 16 мая в селе Чишмикиой Вулканештского района Гагаузии состоялась торжественная церемония открытия детского сада "Достлук", построенного туркменской стороной и переданного в дар народу Гагаузии Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"