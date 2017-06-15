В Ашхабаде введен в строй новый жилой квартал

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в торжественной церемонии ввода в строй новой очереди жилого массива "Тязе заман" в столице.

Жилой массив "Тязе заман" возведен на территории прежнего Рухабатского этрапа Ахалского велаята, вошедшего в состав Ашхабада в 2013 году, и включает в себя жилые дома и другие объекты социально-экономической инфраструктуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"