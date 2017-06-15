В Туркменистане готовятся к визиту главы Узбекистана

АШХАБАД, 18 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом по приглашению туркменского лидера прибудет Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Визит будет предпринят с целью проведения переговоров по актуальным вопросам развития туркмено-узбекского диалога, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов. Кроме того, глава Узбекистана посетит Национальную туристическую зону "Аваза".

ИП "ТУРКМЕНинформ"