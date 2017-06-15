В Туркменистане отметили День Конституции и поэзии Махтумкули

АШХАБАД, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги.

По сложившейся традиции, глава государства возложил цветы к Монументу Конституции и к памятнику поэту в сквере Махтумкули.

Вечером в честь праздника во дворце Мукамов был дан большой концерт с участием танцевальных и музыкально-песенных коллективов.

Праздничные торжества, сопровождавшиеся концертными выступлениями, были организованы по всей стране.

ИП "ТУРКМЕНинформ"