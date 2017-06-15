Туркменистан и Беларусь обсудят пути углубления экономического сотрудничества

Туркменистан и Беларусь обсудят пути углубления экономического сотрудничества19.05.2017 12:34
АШХАБАД, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ближайшее время в Ашхабаде состоится очередное заседание туркмено-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В данной связи 18 мая президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об утверждении состава комиссии с туркменской стороны.
В рамках заседания межправкомиссии в Ашхабаде также пройдут туркмено-белорусский бизнес-форум и ярмарка "Торговля и услуги – 2017".
ИП "ТУРКМЕНинформ"