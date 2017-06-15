Туркменистан и Молдова проведут заседание межправкомиссии

Туркменистан и Молдова проведут заседание межправкомиссии19.05.2017 11:43
АШХАБАД, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об утверждении состава с туркменской стороны межправительственной туркмено-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой будет проведено в ближайшее время.
В ходе заседания межправкомиссии будут обсуждены практические аспекты развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям.
ИП "ТУРКМЕНинформ"