Глава государства провел совместное заседание правительства и Совета госбезопасности

АШХАБАД, 19 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности.

На повестку дня встречи было вынесено обсуждение вопросов разработки проекта Государственного бюджета на следующий год, подготовки к 8-му Международному газовому конгрессу Туркменистана, организации летнего сезона отдыха в Национальной туристической зоне "Аваза", мероприятий по случаю "последнего звонка" в школах, текущего положения дел в сферах ТЭК, строительства, сельского хозяйства, науки и образования.

Кроме того, руководители силовых ведомств отчитались о работе над проектом новой редакции Закона "О противодействии коррупции" и принимаемых комплексных мерах по укреплению материально-технической базы военных и правоохранительных органов страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"