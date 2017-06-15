Туркменская делегация отправилась в Татарстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая в Казань прибыла с двухдневным визитом представительная делегация министерств и ведомств Туркменистана.

Целью визита является участие в проходящем в эти дни в Татарстане 9-м Международном экономическом саммите "Россия–исламский мир: KazanSummit - 2017" и выставке "Russia Halal Expo".

В рамках визита туркменская делегация была принята Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, провела встречи с руководителями парламента Татарстана и представителями деловых кругов республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"