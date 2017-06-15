Туркменский лидер отправился в Балканский велаят

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Балканский велаят.

В рамках визита туркменский лидер 20 мая проведет в Национальной туристической зоне "Аваза" переговоры со своим коллегой Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим накануне в Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"