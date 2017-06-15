Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Японии в сфере образования

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Японии в сфере образования20.05.2017 12:37
АШХАБАД, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад ректором японского университета Цукуба Нагата Кёсукэ.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития туркмено-японского сотрудничества в сферах науки, образования и подготовки кадров, медицины и здравоохранения, инвестиций и высоких технологий, а также спорта.
ИП "ТУРКМЕНинформ"