Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Японии в сфере образования

АШХАБАД, 20 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад ректором японского университета Цукуба Нагата Кёсукэ.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили вопросы развития туркмено-японского сотрудничества в сферах науки, образования и подготовки кадров, медицины и здравоохранения, инвестиций и высоких технологий, а также спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"