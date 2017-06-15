Главы Туркменистана и Узбекистана провели переговоры в Авазе

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 21 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 мая в Национальной туристической зоне "Аваза" состоялись переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и прибывшим с рабочим визитом в страну по приглашению туркменского лидера Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи в верхах, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран, были обсуждены актуальные вопросы туркмено-узбекского диалога и перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, транспорта и связи, экологии, сельского и водного хозяйства, спорта, туризма, обеспечения безопасности.

По итогам встречи были подписаны:

Соглашение между Государственным комитетом Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам и Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития,

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным педагогическим институтом имени Сейитназара Сейди и Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами,

Соглашение между хякимликом города Ашхабада (Туркменистан) и хякимиетом города Ташкент (Республика Узбекистан) об установлении побратимских отношений между городом Ашхабадом и городом Ташкент,

Протокол между Государственным комитетом Туркменистана по спорту и Государственным комитетом Республики Узбекистан по физкультуре и спорту о сотрудничестве, а также об организации участия узбекских спортсменов в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам,

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном "Туркменнефть" и Национальной холдинговой компанией "Uzbeknefitgaz",

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Акционерным обществом "Узбекэнерго" о транзите и передаче электроэнергии,

Меморандум о сотрудничестве между Службой "Туркменховаёллары" и Национальной авиакомпанией "Uzbekiston hawo ýullari".

Затем главы государств выступили с заявлениями для прессы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"