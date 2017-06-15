В Казани прошла презентация ашхабадской Азиады

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 мая в рамках визита представительной делегации Туркменистана в Республику Татарстан (Российская Федерация) в Казани была проедена презентация предстоящих в сентябре в Ашхабаде 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Презентация была организована для гостей проходящего в Казани форума "Россия – исламский мир: "Kazansummit-2017" и включала в себя освещение хода подготовки к играм, оснащенности олимпийских объектов, подготовки волонтеров и т.д.

ИП "ТУРКМЕНинформ"