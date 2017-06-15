В Туркменистане проходят выборы депутатов Меджлиса вместо выбывших членов

АШХАБАД, 21 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистане проходит голосование в рамках выборов депутатов Меджлиса Туркменистана вместо досрочно выбывших депутатов, а также выборов членов халк маслахаты, членов Генгешей в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве велаятов.

В голосовании принял участие и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, посетивший избирательный участок №48 Копетдагского этрапа Ашхабада.

ИП "ТУРКМЕНинформ"