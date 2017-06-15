В Туркменистане прошли выборы депутатов и членов халк маслахаты и Генгешей

АШХАБАД, 22 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 мая в Туркменистане было проведено голосование по выборам депутатов Меджлиса вместо выбывших парламентариев, членов халк маслахаты и Генгешей.

Для проведения голосования по всей стране было открыто 255 избирательных участков, в том числе, 21 – в Ашхабаде, 40 – в Ахалском, 11 – в Балканском, 59 – в Дашогузском, 31 – в Лебапском, 93 – в Марыйском велаятах.

Для участия в голосовании по выборам депутатов Меджлиса Туркменистана по избирательным округам №7 «Гунеш» города Ашхабада и избирательному округу № 106 «Векил» Марыйского велаята было зарегистрировано 58 тысяч 393 избирателя.



Всего участковыми избиркомами было зарегистрированы: по выборам членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей – 175 тысяч 521 избиратель.

Явка электората составила: для выборов депутатов Меджлиса - 91,02 процента; членов велаятских этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей – 90,91 процента избирателей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"