Делегация Соединенного Королевства посетила МИД Туркменистана

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с постоянным помощником министра, главой дипломатической службы Министерства иностранных дел и по делам Содружества сэром Сайманом МакДональдом.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, банков и финансов, спорта, образования, защиты прав человека, произведен обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и международной политики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"