Обсуждены актуальные вопросы жизни велаятов

АШХАБАД, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с хякимами велаятов и столицы, а также рядом ответственных руководителей.

На повестку дня встречи было вынесено обсуждение текущего положения дел в сельском хозяйстве и ход подготовки к уборке урожая зерна, запланированным мероприятиям и праздничным датам, строительства объектов социального и экономического назначения, вопросы организации летнего отдыха детей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"