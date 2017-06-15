Туркменская сборная заняла 15-е место на Исламских играх в Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 мая в Баку была проведена торжественная церемония закрытия 4-х Исламских игр солидарности, в рамках которых состязались в 20 видах спорта более 3 тысяч спортсменов из 57 стран мира.

Туркменские атлеты защищали честь страны в таких видах спорта, как волейбол, бокс, теннис, дзюдо, спортивная борьба (греко-римская и вольная), пауэрлифтинг, плавание, баскетбол (формат 3х3), ушу и карате-до.

По итогам выступлений сборная Туркменистана заняла 15-е место в общекомандном зачете, завоевав 13 медалей (2 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых).

Также в рамках Игр была организована презентация предстоящей в сентябре в Ашхабаде Азиады-2017.

ИП "ТУРКМЕНинформ"