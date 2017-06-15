Выражены соболезнования народу Великобритании

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Королеве Елизавете II и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с выражением соболезнований по случаю теракта на концерте в Манчестере, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова глубокого сопереживания и поддержки в семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"