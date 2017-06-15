Гурбагуль Байрамова избрана председателем ЦССЖ и НЦПС Туркменистана

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Вчера, в Туркменистане на расширенном заседании Центрального Совета Союза Женщин (ЦССЖ) и заседании Национального центра профсоюзов Туркменистана (НЦПС) был рассмотрен ряд важных кадровых и организационных вопросов работы организаций, также были поставлены очередные задачи.



В частности, было принято решение об освобождения от должностей председателя ЦССЖ и НЦПС Туркменистана Байрамовой Говхер Бабаджановны.



И назначение на данные посты Байрамовой Гурбагуль Гельдывевны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"