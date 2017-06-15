Новый посол Чехии аккредитован в Туркменистане

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад для вступления в должность прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чехия (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Ярослав Сиро вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой и посетил внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, спорта, туризма, здравоохранения.

Напомним, что Ярослав Сиро сменит в должности Гинека Пэйху, пребывавшего на посту с ноября 2012 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"