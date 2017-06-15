Новый посол Чехии аккредитован в Туркменистане

Новый посол Чехии аккредитован в Туркменистане24.05.2017 12:37
АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад для вступления в должность прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чехия (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) Ярослав Сиро вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой и посетил внешнеполитическое ведомство страны.
В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, спорта, туризма, здравоохранения.
Напомним, что Ярослав Сиро сменит в должности Гинека Пэйху, пребывавшего на посту с ноября 2012 года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"