Новый посол Греции приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая в Туркменистан для вступления в должность прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики (с резиденцией в Москве, РФ) Андреас Фриганас, который вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Акдже Нурбердыевой и посетил внешнеполитическое ведомство страны.

В рамках проведенных встреч и переговоров состоялось обсуждение текущего состояния и актуальных вопросов развития туркмено-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, расширения взаимодействия в рамках международных организаций.

Андреас Фриганас сменит в должности Данаю-Магдалини Куманаку, работавшую в стране с марта 2014 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"