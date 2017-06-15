В Авазе обсуждают перспективы стратегического партнерства в сфере ТЭК

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 мая в Национальной туристической зоне "Аваза" начал работу 8-й Международный газовый конгресс (TGC-2017), для участия в котором в Туркменистан прибыли руководители и представители ведущих нефтегазовых компаний, международных организаций и финансовых институтов мира.

Участников форума приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов.

В течение двухдневной работы форума будут обсуждены актуальные вопросы развития сферы ТЭК, диверсификации экспортных маршрутов и транзита туркменского природного газа, строительства межгосударственных газопроводов, возможности инвестиционного климата Туркменистана, современное состояние и перспективы развития мирового газового рынка, проблемы охраны окружающей среды и другие.

В рамках форума проходит профильная выставка, демонстрирующая достижения Туркменистана в сфере ТЭК.

ИП "ТУРКМЕНинформ"