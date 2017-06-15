В Ашхабаде «Тает Лёд». Как «годная» музыка сносит барьеры и рвет шаблоны

АШХАБАД, 24 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Песни, способные «зажечь» танцполы, не знают преград в виде пограничных застав и столбов. Об этом красноречиво свидетельствует феномен новой музыкальной группы «Грибы» из Украины. Русскоязычные хиты в жанре хип-хауз нашли живой отклик у миллионов поклонников.

Только один ролик «Тает Лёд», четвертый по счету в «грибной» дискографии, с момента выхода в эфир на YouTube 10 марта набрал уже под 80 миллионов просмотров. Не меньшим успехом пользуется множество пародий на оригинал – украинских, российских, казахских, таджикских.

Мода на речитатив «Между нами тает лёд» про теплую курточку «гопницкого» фасона добралась даже до пустыни Каракумы в далеком Туркменистане.

Факты свидетельствуют том что, в солнечный Ашхабад также проник ранее неизвестный музыкальный «вирус» - мегапозитивный, без политической подоплеки, интернациональный, а потом родной, близкий и понятный в любом уголке бывшего СССР. Пусть и могли ашхабадцы видеть настоящий лед только на хоккейных матчах или на Копетдаге. Сам феномен «Грибов» опроверг миф, что в Туркменистане нет свободного доступа во Всемирную Паутину и многие другие...

ИП "ТУРКМЕНинформ"