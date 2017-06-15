Туркменский лидер поздравил выпускников

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к выпускникам учебных заведений страны с поздравлениями по случаю Последнего звонка.

В поздравлении говорится:

"Церемония «последнего звонка», символизирующая завершение школьной поры, - это незабываемый праздник для юношей и девушек. Памятное для наших дорогих выпускников торжество совпадает с Днем Ашхабада. В этот день во всех общеобразовательных школах страны пройдут культурно-массовые мероприятия.



Для Туркменистана 2017 год – год проведения 5-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, является периодом исторических событий и больших свершений. Грандиозные успехи, достигаемые в текущем году в политической, социально-экономической и культурной сферах, выводят страну на новые, еще более высокие рубежи прогресса.



Представители молодого поколения должны стать достойными уважения соотечественников личностями, и, будучи беззаветно преданными Родине, отвечать на отеческую заботу государства хорошей учебой, добросовестным трудом, созиданием и творчеством. Благородство человека – в науке и образовании, а истинное счастье – в знаниях и честном труде, а для этого необходимо усердно учиться, неустанно трудиться, - подчеркивается в послании.



Для решения задачи по превращению Туркменистана в мощное государство с прочной политической, экономической и культурной базой, необходимо наращивать ее научный и образовательный потенциал в соответствии с требованиями времени.



В нашей стране накоплен богатый опыт национальной системы образования в контексте нынешних требований. Строительство современных средних, средних профессиональных и высших учебных заведений, оснащенных современными компьютерами, учебно-техническим оборудованием, интерактивно-мультимедийными технологиями, а также детских садов и детских рекреационно-оздоровительных центров, расширение сотрудничества с международными организациями, ведущими научно-образовательными центрами мира, совершенствование обучения иностранным языкам свидетельствует об особом внимании, уделяемом на государственном уровне кардинальному реформированию национальной системы образования. Успешность проводимых в данном направлении масштабных работ, достижение новых высоких рубежей во многом зависит от творческого труда учителей, работников сферы образования.



Желаю педагогам и выпускникам успехов и счастливого жизненного пути!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"