ЦИК Туркменистана подвел итоги выборов 21 мая

АШХАБАД, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 мая в Ашхабаде было проведено заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане по итогам состоявшихся 21 мая выборов депутатов Меджлиса вместо выбывших парламентариев, членов халк маслахаты и Генгешей.

Для участия в голосовании по выборам депутатов Меджлиса Туркменистана по избирательным округам №7 "Гунеш" города Ашхабада и избирательному округу № 106 "Векил" Марыйского велаята было зарегистрировано 58 тысяч 393 избирателя.

Явка электората составила 91,02 процента. По избирательному округу № 7 "Гунеш" города Ашхабада депутатом национального парламента был избран Г.Маммедов, № 106 "Векил" Марыйского велаята – Г.Атаев.

По выборам членов велаятских, этрапских, городских халк маслахаты и Генгешей было зарегистрировано 175 тысяч 521 избиратель. Явка составила 90,91 процента. Списки вновь избранных членов халк маслахаты и Генгешей в ближайшее время будут обнародованы в СМИ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"