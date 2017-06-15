В Лебапском велаяте введен в эксплуатацию новый понтонный мост

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 25 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 мая в Лебапском велаяте Туркменистана была проведена торжественная церемония ввода в строй нового понтонного моста через Амударью назначения Халач-Ходжамбаз.

Понтонная переправа, возведенная специалистами Туркменабатского ПО "Деряёллары" Государственной службы морского и речного транспорта, соединяет Ходжамбазский этрап с железнодорожной станцией Пельверт.

Мост длиной 842 метра и шириной проезжей части 7,5 метра состоит из 10 барж-понтонов и 26 пролетных строений грузоподъемностью 36 тонн.

ИП "ТУРКМЕНинформ"