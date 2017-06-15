В Ашхабаде прошел туркмено-белорусский бизнес-форум

АШХАБАД, 26 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 мая в Ашхабаде в бизнес-центре "Мизан" был проведен туркмено-белорусский деловой форум, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом делегация правительственных и деловых кругов Беларуси.

В ходе форума были обсуждены практические аспекты углубления торгово-экономического сотрудничества, состоялись презентации экономического потенциала и инвестиционных возможностей двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"