На традиционной выставке продемонстрированы достижения столицы Туркменистана

АШХАБАД, 26 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 мая в столице Туркменистана завершила работу 16-я Международная универсальная выставка "Белый город – Ашхабад", приуроченная к празднованию дня рождения города.

В ходе выставки жители и гости страны могли ознакомиться с достижениям Ашхабада в сфере градостроительства и проектами по его дальнейшему развитию в сферах жилого фонда, энергетики, водоснабжения, инфраструктуры, транспорта и логистики, а также реализации туристического потенциала города.

ИП "ТУРКМЕНинформ"