Туркменская делегация вернулась из Санкт-Петербурга

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с председателем Комитета по законодательству и его нормам Меджлиса Туркменистана Сердаром Бердымухаммедовым, вернулась из Санкт-Петербург (Российская Федерация), где 25 мая приняла участие в работе 8-го Невского международного экологического конгресса.

Конгресс был организован с целью обсуждения актуальных вопросов экологии и охраны окружающей среды, в том числе, вопросы сотрудничества в деле спасения Арала и председательства Туркменистана в Международном Фонде спасения Арала.

Кроме того, в рамках визита туркменская делегация провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко

ИП "ТУРКМЕНинформ"