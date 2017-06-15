Глава государства определили порядок признания зарубежных документов об образовании

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об утверждении порядка признания в Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании, выданных в зарубежных государствах.

Данное постановление принято в целях обеспечения отраслей национальной экономики высококвалифицированными специалистами, упорядочения процедуры признания документов об образовании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"