В Туркменистане создана новая комиссия по реформам в сфере экономики

АШХАБАД, 27 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление о создании Межведомственной комиссии по анализу предложений о проведении административных и структурных реформ в отраслях экономики.

Целью создания комиссии является подготовка по результатам проведенного анализа отчёт и проекты соответствующих нормативно-правовых актов, чобы представить их для рассмотрения на расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана по итогам первого полугодия 2017 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"