Туркменский лидер выразил соболезнования народу Египта

АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдел-Фаттаху Эль-Сиси с выражением соболезнований по случаю теракта в провинции Эль-Минья, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"