Туркменский лидер выразил соболезнования народу Египта

Туркменский лидер выразил соболезнования народу Египта28.05.2017 13:14
АШХАБАД, 28 мая - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 мая Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Арабской Республики Египет Абдел-Фаттаху Эль-Сиси с выражением соболезнований по случаю теракта в провинции Эль-Минья, унесшего множество человеческих жизней.
В своем послании глава государства осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"